Вихованці школи-інтернату отруїлися беладонною

У місті Вільнянськ Запорізької області до реанімаційного відділення центральної районної клінічної лікарні доставили чотирьох вихованців спеціальної загальноосвітньої допоміжної школи-інтернату.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, з’ясувалося, що під час прогулянки в парковій зоні діти вживали дикорослу дурман-траву „Belladonna”. Станом на 7 годину ранку 4 вересня госпіталізовані перебувають у стані середнього ступеню тяжкості.

Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.