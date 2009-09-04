Вихованці школи-інтернату отруїлися беладонною
10:54, 04 вересня 2009Країна
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У стані середньої тяжкості
У місті Вільнянськ Запорізької області до реанімаційного відділення центральної районної клінічної лікарні доставили чотирьох вихованців спеціальної загальноосвітньої допоміжної школи-інтернату.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, з’ясувалося, що під час прогулянки в парковій зоні діти вживали дикорослу дурман-траву „Belladonna”. Станом на 7 годину ранку 4 вересня госпіталізовані перебувають у стані середнього ступеню тяжкості.
Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.
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