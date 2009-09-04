З Тернополя повністю припинили вивозити сміття

Вивезення сміття з Тернополя повністю припинено.

Про це повідомив заступник міського голови Тернополя з питань житлово-комунального господарства Микола МАРЦЕНЮК під час робочої наради за участю представників правоохоронних органів, обласного та міського управління надзвичайних ситуацій, санстанції міста та області, управління охорони здоров’я, комунальних служб, які здійснюють вивезення сміття.

За словами М.МАРЦЕНЮКА, всі ліміти із вивезення сміття на полігони сіл та міст Тернопільської області та інших областей, з якими існували домовленості, вичерпано, тому відтепер побутові відходи із Тернополя не вивозитимуть. “Ситуація ускладнюється тим, що навколишні села Тернопільського району теж не мають паспортизованих полігонів твердих побутових відходів. Тому на сьогоднішній день вулиці Тернополя перевантажені сміттям. Попередньо прийнято рішення складувати побутові відходи у спеціальні мішки, однак, це не вирішує проблеми вивезення сміття з міста загалом”, – констатував М.МАРЦЕНЮК.

У прес-службі міської ради зауважили, що проблема також ускладнюється тим, що з початком нового навчального року і завершенням сезону відпусток кількість населення в місті збільшилась орієнтовно на 15%, що призвело і до збільшення кількості сміття.

В середньому за добу Тернопіль продукує 1 тис. м куб. сміття

Як повідомляв УНІАН, з 1 серпня жителі прилеглих сіл до Малашівського сміттєзвалища, куди вивозиться сміття із Тернополя, перекрили дорогу на звалище. Люди блокують дорогу вже більше місяця, ведучи цілодобові чергування.

Офіційно сміттєзвалище закрите для використання екологами та санстанцією з 1997 року. Сміттєзвалище знаходиться в 2-у поясі зони санітарної охорони Верхньо-Івачівського водозабору, звідки постачається вода для Тернополя. Шар геологічних порід на плато сформований породами, які не здатні виконувати функції водонепроникного екрану. Відтак існує загроза потрапляння забруднюючих речовин із поверхні звалища у продуктивний водоносний шар.

З 21 серпня до 3 вересня сміття з Тернополя вивозили й в інші області, але не повністю, оскільки через довгі відстані перевізники сміття робили менше рейдів. Відтак відходи у дворах продовжували накопичуватися.

20 серпня керівники Тернополя та області досягли спільного бачення у вирішення проблеми, яка склалася в обласному центрі із вивезенням сміття і уклали меморандум про спільне фінансування проектної документації на будівництво сміттєпереробного заводу. Тернопільська міська рада також зобов’язалась у межах міста фінансувати роботи з роздільного сортування сміття.