Помідор - суперкорисний овоч

Свіжі помідори - ідеальна їжа для того, щоб заповнити втрату мінеральних речовин. Вони містять калій (корисний для серця, сприяє виведенню надлишку рідини з організму), магній (допомагає тілу адаптуватися до холоду), залізо (рекомендується при анемії), цинк (необхідний для росту клітин шкіри, волосся і загоєння ран), кальцій (зміцнює кістки ), фосфор (бере участь в обмінних процесах).

Томати містять велику кількість органічних кислот, які необхідні нашому організму для нормальної роботи.

У помідорах - ціла армія вітамінів групи В, Е і особливо С. 100 г стиглих помідорів (3-4 середнього розміру плоду) здатні на чверть покрити добову потребу у вітаміні С.

Останнім часом увагу вчених зосереджено на ще одній речовині, що міститься в томатах, - лікопін. Це органічна сполука, завдяки якій помідори мають характерний червоний колір. Лікопін вважається одним з найсильніших натуральних антиоксидантів, тобто захищає клітини організму від зовнішніх і внутрішніх токсичних впливів. Це особливо важливо для інтенсивно функціонуючих систем, таких як, наприклад, серцево-судинна система.

А щоб помідори принесли вашому організму максимум користі, заправте салат олією. У поєднанні з рослинними жирами лікопін засвоюється значно краще.