МОЗ перевіряє молокозаводи, що постачають продукцію в дитсадки

Міністр охорони здоров`я України Василь КНЯЗЕВІЧ повідомив, що проводиться перевірка продукції молокозаводів, які здійснювали постачання в дитсадки Джанкоя (АРК), де госпіталізовано 83 вихованці.

«Ми працює з областями, з яких поставлялися продукти – Запоріжжя, Херсонська область. Там перевіряються молокозаводи», - повідомив міністр.

Він також повідомив, що здійснюється «серйозне розслідування повністю за всіма напрямами».

«Орієнтовно ми всім виставляємо (діагноз) гострі ентероколіти», - повідомив В.КНЯЗЕВИЧ. Стан дітей оцінюється лікарями як «умовно задовільний».

«Яка причина ситуації, що склалася, буде зрозуміло після проведення досліджень, будуть зроблені всі посіви, щоб встановити, яка патологія у дітей», - сказав міністр.

За його словами, створено 5 бригад, які здійснюють подвірні обходи.

Міністр закликав джанкойських батьків, у яких діти залишилися сьогодні вдома – не пішли до дитячих садків, звертатися до лікарів, якщо у дошкільнят є будь-яке нездужання.

Зі свого боку головний санітарний лікар Криму Марія КРОВЯКОВА повідомила, що остаточні результати дослідження будуть відомі в неділю.

Вона зазначила, що обстежуються всі співробітники дитсадків на наявність інфекцій.

Як повідомляв УНІАН, за дорученням прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО створено урядову комісію для розслідування причин ситуації в Джанкої, а Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ організувати розслідування події в Джанкої. Крім того, глава держави просив керівника Ради міністрів Автономії Віктора ПЛАКИДУ взяти ситуацію під особистий контроль і забезпечити постраждалих необхідною допомогою.