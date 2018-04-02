Чому дитина не хоче робити уроки?

Школа - це не тільки один з найважливіших етапів у житті кожної людини, але і одна з перевірок для батьків. Дітлахи ллють сльози, коли не в силах впоратися з обсягом домашніх завдань, а батьки псують нерви, намагаючись вкласти хоч щось у голови своїх нащадків. Але особливим моментом є домашні завдання, які здатні буквально звести з розуму і дітей, і батьків.

Чому ж дитина навідріз відмовляється робити уроки? Чому так важко змусити своє чадо сісти, нарешті, за підручник і вивчити потрібний параграф? Психологи говорять про те, що причин цьому може бути кілька.

Причина 1. Дитина боїться, що не зможе впоратися з поставленим перед ним завданням.

Багато дітей просто панічно бояться невдач. У більшості дітей цей страх провокує хаотичну, незрозумілу поведінку: дитина крутиться на різні боки, не може зосередитися на чомусь одному і спокійно відповісти на запитання. Але є і та частина малюків, у яких реакція організму на страх проявляється інакше: ці дітлахи, навпаки, "загальмовуються".

При цьому малюк виглядає відчуженим, майже безтурботним. Він може спокійно сидіти і дивитися в книгу, але аж ніяк не реагувати на ваші репліки. Якщо ви будете кричати в такій ситуації на дитину, лаяти його, то можете ще більше налякати його, тим самим погіршивши ситуацію. Запасіться терпінням і витримкою, допомагайте своєму чаду вирішувати задачки і писати граматичні вправи. Як тільки дитина зрозуміє, що бояться їй немає чого, що ви завжди поруч і готові надати допомогу, то дитина розслабиться.

Причина 2. Деякі діти не хочуть виконувати домашнє завдання з тих чи інших предметів, тому що вони для них незрозумілі, складні. Наприклад, дитина відмовляється вирішувати задачки з математики, тому що йому не дається логічне мислення. Лаяти дитину марно. Вирішити цю проблему можна тільки одним способом: допомогти впоратися з труднощами. Почніть займатися зі своїм чадом, вирішуйте важкі задачки разом, постарайтеся донести до дитини модель рішення, зміст. Якщо не можете справитися з самостійно, то найміть репетитора. Нехай фахівець попрацює з дитиною. Як тільки поріг під назвою «важко» буде подолано, бажання ухилятися від роботи пройде само собою.

Причина 3. Як не парадоксально, але іноді саме дорослі винні в тому, що дитина відмовляється від виконання домашніх завдань.

Діти можуть йти на відкритий антагонізм з волею дорослих, порушувати заборони і демонструвати непослух тільки для того, щоб звернути на себе увагу батьків. Іноді дитина вирішує добитися уваги до своєї персони відмовою від виконання домашніх завдань. Як вирішити цю проблему? Висновок, здається, очевидний: потрібно оточити дитину турботою, увагою і любов`ю, навіть у тому випадку, якщо вам здається, що чадо й без того отримує всього цього з надлишком. Пам`ятайте про те, що батьки - це найголовніші для дитини люди, важливіше за яких у нього немає. Ваш малюк має потребу у вашій увазі так само сильно, як ви колись мали потребу в увазі з боку вашої мами. В окрему групу слід виділяти дітей, які навчаються в молодших класах. Вони також часто відмовляються від виконання домашніх завдань, але для того, щоб вирішити цю проблему, потрібний особливий підхід. Одним зі способів змусити дитину регулярно робити уроки є ... дозвіл їх не робити. На думку дитячих психологів, учневі молодших класів набагато важче, ніж старшокласникам зізнатися всім у тому, що урок не вивчений. От і не заважайте дитині відчути всі негативні наслідки невиконаного домашнього завдання, що називається «на власній шкурі». Нехай дитина не виконає домашнє завдання і вирушає до школи. Отримавши одну-дві «двійки», малюк зрозуміє, як це неприємно і, найімовірніше, захоче «реабілітуватися». Цей спосіб є більш ефективним, ніж вмовляння і скандали. Ще один спосіб - позбавлення важливих для дитини благ. Психологи вважають, що батьки повинні суворо дотримуватися принципу: навчання - це справа дитини, і лише він має право вирішувати, виконувати домашні завдання чи ні. При цьому, батьки мають право вимагати від свого чада позитивних оцінок. Якщо дитина отримує «двійку» не тому, що йому важко дається предмет, а через непідготовленість до уроку, то ви можете дозволити собі позбавити його будь-які важливі для нього благ. Наприклад, можете не давати кишенькових грошей якийсь часу, заборонити комп`ютерні ігри або перегляд телевізора. Тоді дитина свідомо зробить вибір. А прямого примусу вам вдасться уникнути.

Слід також пам`ятати, що не завжди дивні орфографічні помилки чи важкий процес читання пов`язані з небажанням дитини.

У медицині існують такі поняття, як дисграфія і дислексія. Дислексія і дисграфія - це певні розлади, при яких одна частина мозку працює швидше або більш розвинута, ніж інша. Визначити наявність цих розладів вам допоможе наявність в зошиті дитини наступних помилок: постійний пропуск букв, дублювання букв, дзеркальне написання букв, плутанина з дзвінкими і глухими приголосними в сильній позиції. Крім цього дитина може міняти букви в слові місцями, не бачити меж слів і робити інші незрозумілі помилки. Якщо ви помітили дані порушення зверніться до шкільного логопеда. Якщо в школі, де вчиться ваша дитина логопеда немає, то дізнайтеся в якій зі шкіл вашого району такий фахівець є.

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