Жінкам слід вживати більше фолієвої кислоти

Лікарі з Шотландської асоціації вроджених захворювань хребта рекомендують жінкам дітородного віку приймати значну кількість фолієвої кислоти, щоб їхні майбутні діти не страждали розщелиною хребта.

Особливо багаті фолієвої кислоти зелені овочі та мед.

Розщелина хребта (spina bifida) - дефект внутрішньоутробного розвитку, при якому у новонародженого частина спинного мозку і його оболонок зіяє через щілину в хребті. Основними симптомами дефекту є параліч нижніх кінцівок, нетримання сечі і затримка розумового розвитку, викликана зазвичай гідроцефалію.

Фахівці Британського агентства з харчових стандартів рекомендують жінкам до дванадцятого тижня вагітності приймати по 400 мікрограмів (1 мікрограм дорівнює 0,001 міліграма) фолієвої кислоти на день.

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