Народилася дитина, зачата за допомогою унікальної технології

У Великобританії з`явилася на світ перша дитина, при зачатті якої використовувалася нова технологія генетичного сканування.

Хлопчик, якого назвали Олівером, народився у 41-річної жінки. Тринадцять разів екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) з її яйцеклітинами пройшли невдало. Тричі "підсадка" отриманих ембріонів закінчувалася викиднями.

Нова методика генетичного сканування була розроблена вченими з Ноттінгемської клініки з лікування безпліддя на чолі з професором Саймоном Фішелом. Технологія дозволяє проводити швидкий аналіз генетичного матеріалу заплідненої яйцеклітини на наявність хромосомних патологій. За словами Фішела, половина яйцеклітин у молодих жінок, і до 75% у жінок, старше 39 років мають хромосомні аномалії.

Нова методика - порівняльна геномної гібридизація (Comparative Genomic Hybridization, CGH) - дозволяє перевіряти яйцеклітини та ембріони при ЕКЗ, оцінювати стан всіх хромосом і відбирати найбільш повноцінні з хромосомної точки зору зародки. У краю яйцеклітини лазером роблять отвір, після чого полярне тільце висмоктується піпеткою. Аналіз тільця дає вченим можливість з`ясувати, які хромосоми залишилися в яйцеклітині - нормальні або дефективні, і чи містить вона достатню кількість хромосом. Вся процедура займає 24 години.

Медики вважають, що у двох з трьох жінок спроби ЕКЗ закінчуються невдачею, оскільки імплантовані їм ембріони нежиттєздатні через хромосомні патології. З восьми яйцеклітин, узятих у матері Олівера, тільки дві виявилися нормальними. З однієї з них з`явився Олівер.

Вчені сподіваються, що технологія CGH допоможе істотно збільшити шанси безплідних пар на зачаття, а також дозволить скоротити кількість багатоплідних вагітностей, які часто виникають в процесі лікування від безпліддя.

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