У Джанкої вже госпіталізували 93 дошкільнят - два дитсадки закрили

У місті Джанкой станом на 12.00 4 вересня 2009 р. кількість дітей, госпіталізованих з попереднім діагнозом ентероколіт зросла до 93 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, з них, 68 осіб - з легким перебігом захворювання, 25 – середньої тяжкості.

На місці події працює Урядова комісія на чолі з міністром охорони здоров’я України Василем КНЯЗЕВИЧЕМ, який відвідав хворих в лікарні. Усі діти оглянуті висококваліфікованими спеціалістами, медична допомоги надається в повному обсязі.

У приміщенні Джанкойської райдержадміністрації відбулося робоче засідання, де надані доручення усім відповідальним службам та відомствам.

На прес-конференції для представників засобів масової інформації В.КНЯЗЕВИЧ, віце-прем’єр-міністр з гуманітарних питань АР Крим Тетяна УМРІХІНА поінформували громадськість про заходи, які вживаються медиками та органами місцевої влади для допомоги хворим.

До розслідування ситуації та ліквідації спалаху інфекції долучились фахівці МОЗ України, закладів охорони здоров’я АР Крим, МОЗ АР Крим, Кримської республіканської СЕС, СЕС міста Джанкой, Джанкойської районної держадміністрації та міського виконкому.

Як повідомляв УНІАН, учора, 3 вересня, в м.Джанкой до інфекційної дитячої лікарні з підвищеною температурою, проносом, блювотою почали потрапляти діти - вихованці дитсадків №№ 5, 7, 9, 14, 16. Загалом в цих дитячих закладах перебуває 770 дітей.

3 та 4 вересня закрито дитсадки №№ 5 та 9, з яких госпіталізовано більшість дітей, обстежено співробітників та дітей, відібрано для дослідження продукти, воду та змиви.

За дорученням прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО створено урядову комісію для розслідування причин ситуації в Джанкої, а Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ організувати розслідування інциденту в Джанкої. Крім того, глава держави попросив керівника Ради міністрів Автономії Віктора ПЛАКИДУ взяти ситуацію під особистий контроль і забезпечити постраждалих необхідною допомогою.