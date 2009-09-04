Українські військові лікарі надали меддопомогу миротворцям

Українські військові лікарі зі складу медичної секції багатонаціонального контингенту Міжнародних сил сприяння безпеці в провінції Гор Ісламської Республіки Афганістан надали кваліфіковану медичну допомогу хорватським миротворцям, які зазнали осколкових поранень.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, днями до українських військових лікарів медичної секції багатонаціонального контингенту Міжнародних сил сприяння безпеці в афганській провінції Гор звернулися два хорватських військовослужбовця, які в ході занять з вогневої підготовки під час виконання навчальної вправи з метання наступальних гранат отримали поранення.

Лікарі-хірурги миротворчого персоналу України підполковник медичної служби Кирило КРАВЧЕНКО і майор медичної служби Володимир НЕГОДУЙКО та лікар-анестезіолог майор медичної служби Віталій ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ провели дві операції. Перша операція з видалення стороннього тіла з гомілковостопного суглобу тривала майже годину, а друга операція з видалення стороннього тіла з ліктьового суглобу тривала 1,5 години.

Прооперовані хорватські миротворці почувають себе добре і вже за кілька днів зможуть приступити до виконання своїх миротворчих обов’язків.

*** Український миротворчий персонал входить до складу Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан (ISAF) з травня 2007 року.

На сьогодні український миротворчий персонал складається з 10 офіцерів. Один проходить службу у штабі Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані (м.Кабул), двоє – офіцери національного елементу забезпечення (м.Кабул), семеро – офіцери та лікарі литовської Групи з відновлення провінції Гор (м. Чагчаран).

Українські військові виконують миротворчі завдання спільно з військовослужбовцями Литви, Данії, Хорватії та Грузії.