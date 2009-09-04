У Чернігові 3-річна дівчинка вкололася ВІЛ-інфікованим шприцом

У Чернігові порушено кримінальну справу за фактом травмування трирічної дівчинки ВІЛ-інфікованим шприцом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернігівської області.

Кримінальну справу за ч.1 ст.137 Кримінального кодексу України порушено прокурором м.Чернігова за неналежне виконання працівниками дошкільного навчального закладу №45 обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей. Справу направлено на розслідування до міського відділу міліції. Ступінь винності відповідальних осіб і тяжкості наслідків має бути встановлено у ході слідства.

27 серпня вихованець дитячого садка №45 м. Чернігова на прогулянці дістав з-за паркану використаний шприц і вколов ним трирічну одногрупницю. Під час лабораторного дослідження у шприці виявлено залишки крові людини, ураженої ВІЛ-інфекцією. Наразі дівчинка проходить запобіжне лікування в обласному Центрі з профілактики та боротьби зі СНІДом.

З метою запобігання виникнення подібних випадків у майбутньому прокуратура проводить перевірку стану додержання прав дітей щодо безпечних умов перебування у дитячих дошкільних навчальних закладах. До перевірки залучено фахівців санепідемстанції, управління освіти міськради, комунальної служби.