У Криму у лікарнях через отруєння вже 126 дітей, одна – в реанімації

Станом на 14.00 п’ятниці госпіталізовано 126 дітей віком від 1,9 до 7 років з 8 дитячих садочків міста Джанкой (Крим) - №№ 1, 5, 6, 7, 9, 14, 16, 38.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ.

Легкий перебіг захворювання мають 97 дітей, середнього ступеню важкості - 28 дітей, 1 дитина в реанімаційному відділенні - стан стабільний.

Попередній діагноз - гастроентероколіт.

Триває розслідування причин отруєння. Проведені відбори проб на бактеріологічне дослідження об`єктів навколишнього середовища: харчові продукти (добові проби - 6 проб, 4 проби - сире яйце, м`ясо, сира продукція, печінка, стегно куряче), крім того, узяті змиви з робочих поверхонь - 110 проб, а також для контрольного дослідження вода питна - 1 проба.

Попередні результати будуть одержані в суботу 05 вересня.

Нагадаємо, у четвер повідомлялося, що у Криму отруїлись 60 дітей.

Перша дитина була госпіталізована в стаціонар Джанкойської інфекційної дитячої лікарні о 8 годині з вересня з проявами: температура, пронос, блювота. З 10 години ранку до 13.00 поступило ще 9 дітей зі схожими проявами. З 10-00 розпочато заходи щодо ліквідації спалаху кишкової інфекції.

Розпочато огляд персоналу дитячих закладів та з 14-00 огляди дітей, які були відсутні 3 вересня в дитячих колективах. Виявлено на дому 6 хворих дітей.

На місце події прибули Міністр охорони здоров`я Василь Князевич, Міністр охорони здоров`я АР Крим Сергій Донич, комісія МОЗ України з розслідування причин інциденту.

Крім того, у зв`язку з інцидентом президент Віктор Ющенко доручив Генпрокурору Олександру Медведьку невідкладно організувати розслідування для з`ясування причин, що призвели до надзвичайної ситуації, та вжити вичерпних заходів реагування.