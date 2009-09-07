Помідори лікують не лише тіло, але, як виявилося, і душу. А точніше - нормалізують емоції. Весь секрет у гормоні щастя або «готовому» серотоніні, який в них міститься в достатній кількості, і тираміні – органічній сполуці, яка вже в організмі перетворюється на серотонін. Завдяки цій властивості помідори поліпшують настрій, а в стресових ситуаціях працюють навіть як антидепресанти.