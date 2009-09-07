Харчування, що зберігає молодість

Фахівці переконані: для того, щоб уповільнити процес старіння в організмі і зміцнити стан свого здоров`я, потрібно не дорогими косметичними засобами захоплюватися, а просто замінити одні продукти у своєму раціоні на інші.

Це дозволить вам зберігати молодість протягом багатьох років.

1. Постарайтеся виключити зі свого раціону вершкове масло, замінивши його оліями. Це дуже корисний для нашого організму продукт. Вони багаті на вітамін Е і регулюють рівень «поганого» холестерину в крові. Вершкове масло, навпаки, містить шкідливі жири і здатне підвищувати рівень холестерину.

2. Ні для кого не секрет, що хліб - це корисний продукт харчування, який необхідний нашому організму.

Але хліб для свого столу також слід вибирати з розумом.

Так, наприклад, фахівці з харчування радять відмовитися від вживання білого хліба з борошна вищого сорту і від здоби.

Висівки найбагатші на вітаміни.

При виборі макаронів віддавайте перевагу макаронів з твердих сортів пшениці.

3. Дієтологи рекомендують скоротити вживання червоного м`яса у своєму раціоні, надавши перевагу білому.

Біле м`ясо багате білками, які необхідні нашому організму і селеном, який здатний боротися з раковими клітинами.

Крім того, у білому м`ясі містяться вітаміни групи В, які стимулюють енергію і роботу мозку.

Саме тому включати біле м`ясо в раціон так важливо для працівників інтелектуальної праці.

4. Велике значення для здоров`я людини грають молочні продукти.

При цьому, особливу увагу слід приділяти кисломолочним виробам.

Щоб усунути негативні наслідки впливу токсинів, потрібно «заселяти» кишечник кисломолочними бактеріями.

Сир, крім всіх інших позитивних якостей, є цінним джерелом кальцію - головного будівельного матеріалу для наших кісток.

Регулярне поповнення запасів кальцію зробить вашу поставу стрункою, а ходу легкої і красивою.

5. Цукор - це один з найшкідливіших продуктів харчування.

Фахівці радять замінити цукор медом. Мед містить велику кількість антиоксидантів, які є потужним засобом проти старіння організму, зміцнює імунітет і перешкоджає появі мозкових змін, викликаних віком.

6. Фахівці радять замінити рибою ковбаси та м`ясні делікатеси.

Корисні жири, які містяться в рибі, дозволяють контролювати рівень «шкідливого» холестерину в крові, захищають від утворення злоякісних пухлин.

7. Недарма з давніх часів сіль називають «білою смертю». Це дійсно не найкорисніша приправа. Максимальна денна кількість солі - п`ять грамів, але мало хто слідує цьому правилу.

Сіль підвищує артеріальний тиск, що дуже небезпечно для гіпертоніків і затримує зайву воду в організмі.

Постарайтеся або взагалі відмовитися від солі, замінюючи її іншими спеціями, або вживати її в невеликих кількостях, додаючи для смаку в їжу чебрець, материнку, базилік, каррі, сушену зелень петрушки та кропу, лавровий лист, корицю тощо.

www.gen.su