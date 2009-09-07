Причиною масового отруєння дітей у Джанкої став кефір

Причиною масового отруєння вихованців восьми з дев`яти дитячих садків кримського міста Джанкой став кефір, привезений із молокозаводу Генічеська (Херсонська область).

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції в Джанкої перший заступник головного санітарного лікаря України Людмила МУХАРСЬКА повідомила, що кефір був єдиним продуктом, який перед вживанням дітьми не проходив термічну обробку. В зв`язку з цим підозри медиків із самого початку лягли саме на нього, додала вона.

«Тепер ми точно знаємо, що кефір був інфікований збудником дизентерії того ж самого виду, який було виділено від хворих (дітей)», - підкреслила Л.МУХАРСЬКА. За її даними, Генічеський молокозавод було закрито в ніч із 3 на 4 вересня – тобто, після початку надходження дітей до лікарень Джанкоя.

Наразі на заводі працюють фахівці, які з`ясовують, яким чином збудник інфекції міг потрапити в продукт.

Як повідомив заступник міністра охорони здоров`я України Володимир ЮРЧЕНКО, цей завод працює близько десяти років, а продукцію в дитсадки Джанкоя він постачає, оскільки виграв тендер.

Л.МУХАРСЬКА зазначила, що кефір із молокозаводу надходив не лише в Джанкой, але й в інші міста Криму та Херсонської області. Разом із тим, сказала вона, партії були невеликими, в даний час у інших регіонах спалахів захворювань не зафіксовано.

Фахівці також повідомили, що Генічеський молокозавод – це невелике підприємство.

За даними на сьогоднішній день, у лікарні Джанкоя на лікуванні перебувають 138 дітей, ще 54 дитини виписано. Таким чином, загалом до лікарні потрапили 192 дитини. Сьогодні після обіду планується виписати ще близько 60 дітей. Виписані діти продовжуватимуть лікування вдома під спостереженням лікарів. Крім того, батьків забезпечують усією необхідною інформацією по догляду за дитиною, а також розповідають про те, якої дієти мають дотримуватися дошкільнята.

Медики також повідомили, що стан дітей, які залишаються в лікарні, в основному оцінюється як легкого ступеня тяжкості.

Як повідомляв УНІАН, перша дитина, яка отруїлася, потрапила до лікарні Джанкоя вранці 3 вересня. Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом отруєння дітей. У Джанкої працювала урядова комісія, що з`ясовувала причини події.