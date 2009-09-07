Ветеранам повернуть доступні ціни на ліки?

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ пообіцяв ветеранам повернути доступні ціни на ліки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Донецькій області, виступаючи на урочистих заходів на меморіальному комплексі «Саур-Могила», присвячених 66-м роковинам звільнення Донбасу від фашистських загарбників.

«Ми захистимо кожного. Я знаю, як важко вам зараз придбати ліки, - сказав В.ЯНУКОВИЧ. - І те, що сталося останнім часом з цінами, звичайно, це неприпустимо. Тому перше, що ми зробимо, – ми відновимо нормальні ціни на ліки». При цьому він додав, що для кожного ветерана «ми зробимо доступним і лікування, і ліки, як ми це з вами робили в попередні роки».

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що у Партії регіонів знають, як зараз важко народу, і тому партія добиватиметься поліпшення життя населення.

«Ми знаємо, як важко вам зараз жити, і тому ми порушили питання і доб`ємося того, щоб найближчим часом вам були підвищені пенсії, доб`ємося того, щоб були захищені діти-сироти, багатодітні сім`ї», - заявив лідер Партії регіонів.

Він відзначив, що особисто стикається з проблемами рядових українських сімей. «Я нещодавно зіткнувся з одним фактом, коли сім`я не може відправити дітей до школи, і одна з дітей – дівчинка, у неї просто не було одягу і взуття. Я своїми очима бачив цю сім`ю» - розповів В.ЯНУКОВИЧ і завірив: «Я думаю, що такого ми ніколи не допустимо».