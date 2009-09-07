Магнітні бурі у вересні очікуються у такі дні та години:

12.09 — с 6.00 до 8.00 и с 19.00 до 22.00

13.09 — с 20.00 до 22.00

18.09 — с 20.00 до 23.00

19.09 — с 3.00 до 6.00

26.09 — с 6.00 до 10.00

30.09 — с 15.00 до 17.00

У ці дні лікарі радять, щоб харчування було повноцінним, із достатньою кількістю овочів і фруктів, особливо тих, які багаті на калій і магній: яблука, курага, родзинки, банани, картопля. Гіпертонікам необхідно обмежити вживання солі, вилучити з раціону жирні й смажені страви, твердий сир, гострі приправи, алкоголь, какао, каву, чорний шоколад, міцний чорний і зелений чай. Краще вживати трав`яні чаї з плодів глоду, калини, трави глухої кропиви, м`яти, меліси, а ще компоти й свіжовичавлені соки.

Гіпотонікам можна випити у першій половині дня одну-дві чашечки кави або міцний чорний чи зелений чай з цукром. Від жирних страв, особливо зі свинини, краще відмовитися. Рекомендується куряче м`ясо у відвареному вигляді, домашній і твердий сир.

Людям похилого віку варто відпочивати у звичній для них кліматичній зоні. Варто уникати сильних вітрів та літньої спеки.

Коли погано почуваєтеся, не перевантажуйте себе фізично й розумово, менше сидіть біля телевізора, ліпше прогуляйтеся на свіжому повітрі або почитайте цікаву книгу.

Якщо під час метеозмін відчуваєте неприємні відчуття у ділянці серця, попийте настоянки глоду, глухої кропиви, валеріани. Мікроелементи та женьшень допоможуть уникнути стресу та втоми (якщо не потерпаєте від високого тиску).

За матеріалами www.segodnya.ua