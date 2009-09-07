У Криму відкрито лабораторію з перевірки харчів на ГМО

ДП «Кримстандартметрологія» з вересня відкрило в Сімферополі лабораторію для перевірки харчових продуктів і сільськогосподарської сировини на вміст генетично модифікованих організмів (ГМО).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держспоживстандарту, перевірки проводяться на базі акредитованого випробувального центру ДП „Кримстандартметрологія”.

Це перша в Криму лабораторія молекулярно-генетичних перевірок продукції. Вона була акредитована 26-27 серпня в Національному агентстві з акредитації України. Лабораторія створена за кошти підприємства.

Як відзначили у прес-службі, створення в Сімферополі лабораторії молекулярно-генетичних перевірок дасть можливість підприємцям не лише Криму, а й інших південних областей України перевіряти сировину і продукцію на наявність ГМО, а у разі наявності – визначити їх кількість.

Нагадаємо, нещодавно у системі Держспоживстандарту було відкрито лабораторії генетично-молекулярних перевірок ГМО в харчових продуктах і сільськогосподарській сировині на базі випробувальних центрів ДП «Волиньстандартметрологія» (Луцьк), ДП «Кривбастандартметрологія» (Кривий Ріг) і ДП «Луганськстандартметрологія» (Луганськ). Окрім того, з 2007 року аналогічна лабораторія діє у ДП „Укрметртестстандарт” (Київ), і з 2008 року - в ДП „Вінницястандартметрологія” (Вінниця).

До кінця 2009 року планується відкрити ще кілька лабораторій генетично-молекулярних перевірок.

Довідка УНІАН. Постановою Кабінету міністрів від 13 травня 2009 р. № 468 «Про затвердження Порядку етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або виготовлені з їх використанням і вводяться в обіг» з 1 липня 2009 року здійснюється обов`язкове етикетування харчових продуктів, що містять генетично модифіковані організми.