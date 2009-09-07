У Джанкої в лікарні залишаються 48 дітей

6 вересня до інфекційного відділення Джанкойської центральної районної лікарні були госпіталізовані ще три дитини. Всього у лікарні залишаються 48 дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, троє дітей перебувають у стані середнього ступеню важкості, 45 – легкого ступеню важкості.

Всього протягом 3-6 вересня з діагнозом «гастроентероколіт» було госпіталізовано 195 дітей (2003-2008 р.н.) - вихованців восьми дошкільних закладів міста.

Фахівці республіканської, міської СЕС і персонал лікарні здійснюють комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та лікувальних заходів.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня на прес-конференції у Джанкої перший заступник головного санітарного лікаря України Людмила МУХАРСЬКА заявила, що причиною масового отруєння вихованців дитсадків став кефір, привезений з молокозаводу Генічеська (Херсонська область).