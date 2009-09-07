У київських лікарнях обладнають автомийки та овочесховища

ГУ охорони здоров`я обнародувало список приміщень у лікарнях і поліклініках, які місто має намір віддати орендарям, – всього біля 22 тис. кв.м. Для порівняння: загальна площа «Дитячого світу» в Дарниці – 12 тис. «квадратів», орендна площа ТЦ «Караван» – 26 тис. кв.м. Втім, вже сьогодні наявність салону краси в поліклініці – не нововведення.

Більше 500 кв. м у психіатричній лікарні на вул.Фрунзе і більше 300 кв м в аналогічному закладі на вул. Міропольській віддають під «склад, виробництво, офіс». У шкірно-венерологічній лікарні на Богатирській в оренду здають 1300 кв м – там будуть склади і офіси. Офіси планується облаштувати і в головному корпусі Центрального тубдиспансера на вул. Перспективній, в дитячій інфекційній лікарні на вул. Дегтяревськой.

У обслуговуючій все київське студентство поліклініці на вул. Політехнічній виявилися аж 250 «зайвих» «квадратів», які вирішили віддати зокрема під склади, побутові послуги і громадське харчування. Кафе рекомендується повідкривати і в багатьох інших поліклініках і лікарнях (на вул. Хмельницького, 37, вул. Ентузіастів, 49, і т.д.).

Чи орендувати офіс в психіатричній лікарні, шкірвен- або тубдиспансері – особиста справа підприємців і проблема їх співробітників. А чи багато знайдеться охочих пообідати в кафе, розташованому в будівлі, куди приходять люди зі всілякими болячками?

У Лікарні швидкої допомоги на мийці санітарних машин пропонують мити й інші автомобілі, в майстерні – ремонтувати не тільки «швидкі», але й інші машини. Першим поверхам спальних корпусів дитячого санаторію «Ялинка» в Пущі-Водиці (близько 400 кв. м кожен) не знайшли кращого застосування, як віддати їх під склади (для якої продукції – не уточнюється).

Так само збираються використовувати і ряд підвальних приміщень 18-ої міськлікарні, що в самому центрі міста, на б-рі Шевченка (площа 150 кв. м). У дитячій лікарні №1 на Богатирській має розміститися цех по виробництву продуктів харчування. А в підвалі Центральної поліклініки Святошинського району обладнали... овочесховище.

Перший поверх міськлікарні №8 (Кондратюка, 6/8) більше нагадує торговий центр. Можна купити одяг, ліки, книги, журнали, сувеніри, прикраси, косметику. У перукарні в цій же будівлі повно людей: чоловік в білому халаті і тапочках просить «напівбокс», фарбований блондин – «щось хаотичне». Поряд дівчині роблять манікюр. Сюди приходять медики, пацієнти і люди «з вулиці». Є серед клієнтів і жителі інших районів, які звикли до своїх майстрів і продовжують до них їздити.

Буфет в дитячій лікарні №1 (Богатирська, 30) на слуху не тільки у медиків, але і жителів найближчих вулиць.

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