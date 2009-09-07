У Шостці відкрився сучасний рентгенокабінет

У Шостці Сумської області в Центральній районній лікарні сучасний рентгенокабінет, в якому встановлено новітнє устаткування вартістю 1 мільйон 200 тисяч гривень, аналогів якому в регіоні немає.

Як передає кореспондент УНІАН, на церемонії відкриття міський голова Шостки Микола НОГА сказав: "Я вважаю, що це буде новий крок в розвитку медицини міста".

Рентгенологічне устаткування, встановлене в ЦРЛ, має два комп`ютери і дозволяє робити високоякісні знімки як з використанням рентгеноплівки, так і без неї. На центральний комп`ютер, встановлений в окремому кабінеті, передається зображення, де його аналізує лікар-рентгенолог. Крім того, головний комп`ютер підключений до Інтернету, тому тут є можливість консультуватися з колегами з вітчизняних і зарубіжних клінік. За словами фахівців, апарат дуже зручний в управлінні, а рівень опромінювання в порівнянні із старою технікою тут набагато менше.