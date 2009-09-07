Майже третина лікарень Черкаської області не готові до зими. На кінець серпня 573 (72 %) лікувально-профілактичних закладів Черкаської області готові до роботи із 793. Зі 143 лікарняних котелень готові до роботи 93.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління охорони здоров`я Черкаської облдержадміністрації, через відсутність фінансування з місцевих бюджетів залишаються невирішеними питання роботи по гідрохімічному очищенню внутрішніх систем опалення, внутрішньої та зовнішньої каналізації Золотоніської центральної райлікарні, ремонту покрівлі Жашківської та

реконструкції покрівлі пральні Лисянської ЦРЛ.

Вичерпали свій технічний ресурс та потребують заміни котли опалення в Черкаській та Кам’янській центральних районних лікарнях, обласному будинку дитини „Малятко”, потребує ремонту опалювальна система амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Таганча Канівського району. Але через відсутність коштів ці роботи не проводилися. Виготовлена проектно-кошторисна

документація на будівництво міні-котельні дитячого відділення Золотоніської ЦРЛ, але кошти у сумі 562 тис. грн. не виділені.