У Києві введуть сухий закон

У Києві мають намір обмежити продаж алкоголю - найближчим часом має бути підписана антиалкогольна програма на 2009-2013 роки.

У магазинах міцний алкоголь можна буде придбати лише до 22.00, розповів співавтор програми, головний нарколог Києва Володимир Ярий.

У цей же час повинні будуть припинити відпускати вино і горілку бари і ресторани, що знаходяться на перших поверхах житлових будинків.

О 23.00 перестануть продавати випивку цілодобові супермаркети і кафе, що не розташовані в житлових будинках.

Усе це, зауважив Ярий, не стосується пива - алкоголем воно не вважається.

На Хрещатику і прилеглих вулицях мають намір поширити заборону і на пиво. Воно буде легальним тільки в кафе, а от у звичайних магазинах і кіосках його не продаватимуть, при чому цілодобово.

Дістати пиво, горілку і вино в районі головної вулиці можна буде також до 23.00 лише в супермаркеті (такий там поки що один) і в спеціалізованих магазинах типу "Горілчані вироби", яких зараз практично не існує.

На пляжах, стадіонах, у парках і в радіусі 100 метрів від шкіл, дитсадків, лікарень і поліклінік не повинен продаватися будь-який алкоголь.

Не місце йому і на ринках, автовокзалах, в інтернет-клубах, на зупинках транспорту. Діяти обмеження почнуть, якщо постанову підпише мер.

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