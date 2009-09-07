У Херсоні знизився рівень захворюваності на туберкульоз

Рівень захворюваності на туберкульоз в Херсоні за рік зменшився на 9,7%.

Як повідомляє кореспондент УНІАН про це повідомив міський голова обласного центру Володимир САЛЬДО під час проведення розширеного виїзного засідання колегії Міністерства охорони здоров’я з питань протидії туберкульозу, що проходило в Херсоні 3-4 вересня.

Зокрема під час заходу в обговоренні питань захворюваності на туберкульоз взяли участь Міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ, голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Тетяна БАХТЕЄВА, представники ВООЗ, Верховної Ради України, Уряду, місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування.

За інформацією В.САЛЬДО, станом на 01.09.2009 порівняно з аналогічним періодом минулого року захворюваність на туберкульоз по м. Херсону зменшилася на 9,7 %. За вказаний період захворіло на туберкульоз 227 осіб проти 253 у 2008 році, що становить 66,7 на 100 тис. населення, у 2008

році - 73,9( по області -73,5). Від хвороби померло 38 осіб, що становить 11,0 випадку на 100 тис. населення, по області – 16,0).

Покращення основних показників стало можливим проведенню низки профілактичних заходів. Так, згідно з рішеннями міської ради щорічно створюється цільовий фонд для боротьби із захворюванням на туберкульоз, кошти з якого використовуються на проведення протитуберкульозних заходів. На виконання Міської програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2007/11 роки міським бюджетом на 2009 рік передбачено: із загального фонду на туберкулінодіагностику - 110,6 тис.грн., на соціальну підтримку хворих - 116,6 тис.грн.; із спеціального фонду - 158,2 тис. грн. на діагностичне

обстеження.