Масове отруєння дітей у Джанкої: хроніка подій

Кефір зі збудником дизентерії став причиною масового отруєння дошкільнят у місті Джанкой у Криму, кажуть медики. Невеликий завод в Херсонській області, звідки надійшла партія кисломолочного продукту, зараз закритий на перевірку. Винних у харчовому інциденті встановлює слідство.

Вранці 3 вересня малюки почали надходити до інфекційного відділення джанкойської лікарні. Вихованці дитячих садів скаржилися на підвищену температуру, діарею, блювоту. Лікарі ставили всім попередній діагноз - гострий гастроентероколіт. До вечора журналісти знали вже про 59-ть госпіталізованих.

Прем`єр Юлія Тимошенко розпорядилася створити урядову комісію на чолі з міністром охорони здоров`я країни для надання допомоги потерпілим і встановлення причин отруєння. Президент Віктор Ющенко доручив генпрокурору Олександру Медведьку організувати розслідування. Того ж дня Джанкойська міжрайонна прокуратура порушила кримінальну справу за статтею «порушення санітарних правил щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь» ...

9.30 ранку 4 вересня. У лікарні Джанкой знаходиться більше 80-ти дітей, що відвідували 5 з 9-ти дошкільних установ міста. Стан малюків оцінюється лікарями як «умовно задовільний».

- Треба дізнатися, який продукт спричинив отруєння, і шукати постачальників. Ми «грішимо» на кефір, а, можливо, щось інше було, - зазначила Катерина Ракитянська, мама Макара і Вікі - вихованців дитсадка № 9.

- Який продукт під підозрою? - випитували журналісти у керівників Міністерства охорони здоров`я і СЕС.

- Можна говорити, що молочний продукт, - відзначив очільник МОЗ Василь Князевич.

- Йде серйозне розслідування. По всіх напрямках. Ми вже працюємо з сусідніми областями, звідки постачалася продукція. Це Запоріжжя, Херсон. Там перевіряються молокозаводи. Потрібно з`ясувати причину, - сказав міністр.

- Ми вивчаємо меню. Поки ми не можемо сказати: молочне, курка ... Все залежить від дослідження, що покаже дослідження - те й буде, - була обережна в оцінках Марія Кровякова - головний санітарний лікар Криму.

Найбільше серед госпіталізованих дітей було вихованців дошкільних установ № 5 і 9.

11 ранку 4 вересня. Дитсадок № 9. У працівників «Світлячка» справ по вуха. Підлоги, панелі, підвіконня, двері, столи, іграшки і посуд обробляють дезактином, миють мильно-содовим розчином і гарячою водою. У дворі сушать матраци, килими та постільну білизну ...

За день до масової госпіталізації в «інфекціонку» діти їли манну кашу, бутерброди з сиром, борщ із сметаною, бефстроганов з курки, помідори, овочеве рагу, банани, пили кефір і напій лимонно-медовий.

- Готують у нас дівчатка дуже смачно! - запевняє Тетяна Левкова, старша медсестра «Світлячка».

Не піддавалися термообробці банани (їх помили гарячою водою) і кефір.

- Кефір привозиться у пакетах, ми їх обмиваємо гарячою водою і роздаємо на групу, не розкриваючи. У групі нянечка розкриває і розливає кефір порційно по чашках, - пояснила Левкова.

Продукти в дитсадки закуповуються централізовано у підприємців, що виграли тендер. «Молочку» купували в Генічеську Херсонської області.

- Я вважаю, що це якась кишкова інфекція, - медсестра висунула свою версію дитсадівського ЧП.

Тим часом у місті проводилися подвірні обходи для виявлення хворих дошкільнят.

До лікарні все під`їжджали й під`їжджали машини «швидкої допомоги» і приватні автомобілі. Кількість госпіталізованих малюків вдень у п`ятницю зросла до ста двадцяти шести (одна дитина опинилася у реанімації). Почали надходити діти ще з трьох садів. Таким чином, спалах захворювання був у 8-ми з 9-ти дошкільних установ Джанкоя.

На 18.00 п`ятниці в лікарні перебували 144 малюка.

У суботу діти продовжували надходити до лікарні. При цьому малюків, стан здоров`я яких вже не викликав побоювання, почали виписувати з медустанови. Перед випискою медики збиралися на міні-консиліуми. Кожну дитину оглядали фахівці, батькам видавали пам`ятку з вказівками, як приймати препарати і якої дієти дотримуватися, щоб не розвинувся дисбактеріоз. Дітей виписували з відкритими лікарняними листами. Ліки за рахунок держави. За малюками продовжать спостерігати медики.

- На 20.00 годину суботи у лікарні - 131 людина, 54 виписані. Важких немає, в реанімації немає, - рапортував головний лікар республіканського «Центру здоров`я» Віктор Бридко.

Попередні результати бакпосівів перших 20-ти дітей, що надійшли в лікарню, виявили дизентерію, повідомив заступник міністра охорони здоров`я Криму Олег Стеблій.

Остаточні результати оприлюднили вдень у неділю, 6 вересня.

- Одночасно у всіх садках вживали кілька однакових продуктів. Але єдиним продуктом, який не оброблявся термічно, був кефір. На початку нашого розслідування ми звернули на це увагу. Тепер ми точно знаємо, що кефір був інфікований збудником дизентерії того ж самого виду, що й виділений від хворих, - розповіла перший заступник головного санітарного лікаря України Людмила Мухарська.

Дизентерія Зонне, як правило, протікає важко, зазначила Раїса Моісеєнко, директор департаменту материнства та дитинства, санаторного забезпечення МОЗ України.

- Те, що на сьогодні у нас немає важких дітей, це зовсім не тому, що інфекція "слабенька". Лікарі джанкойської лікарні та Сімферополя спрацювали дуже оперативно, вчасно була надана допомога, це посприяло тому, що діти, які надходили у стані середньої важкості, дуже швидко переходили в нормальний задовільний стан, - зазначила вона.

У цілому, з 3-го по 6 вересня в лікарню було госпіталізовано майже 200 дітей.

Генічеський молокозавод - невелике підприємство, звідки надходив кефір, закрили в ніч на 4 вересня. Зараз перевіряють стан здоров`я його працівників.

- Беруться проби. Дослідження будуть проводитися в центральній санітарно-епідеміологічній станції Міністерства охорони здоров`я в Києві, щоб не було ніякої взаємної недовіри між територіями, - сказав заступник міністра охорони здоров`я країни Володимир Юрченко.

Продукція з Генічеська, крім Джанкоя, надходила в інші регіони Криму та Херсонської області. Надходила невеличкими партіями (буквально за 5-6, максимум, 10 пакетів на один населений пункт, запевняє Мухарська).

- У Джанкої ми маємо справу з дітьми. Для дітей потрібна невелика доза збудника, щоб виникло захворювання. Якщо говорити, що, можливо, дорослі вживали цю продукцію, то захворювання могло протікати в стертій формі, воно могло просто не проявитися, - сказала перший заступник головного санітарного лікаря України.

На заводах харчової промисловості є ветлікарі, які видають сертифікат на кожну партію продукції.

- І на цьому маленькому заводі (у Генічеську) був ветеринарний лікар, який видав такий сертифікат, - зазначила Мухарська.

- Так що, ветслужба дала маху під час перевірки злощасної партії кефіру?

- Ну, це буде встановлювати слідство, є кримінальна справа, працює комісія. Але те, що там був сертифікат, - це я вам можу сказати, - підкреслила вона.

- Але перевірка мала виявити заразу?

- Звичайно! Якби цей продукт пройшов бактеріологічне дослідження, то, звичайно б, це виявилося, - зазначила заступник голови СЕС України.

Поки суд та діло, в МОЗ розмірковують: чи необхідний кефір в меню українських дитсадків.

- Ми будемо обговорювати питання, чи потрібен взагалі кефір в переліку продуктів у дитячих садках, - зазначив Юрченко.

Олена Власова

Фото Олексія Сувірова / УНІАН /