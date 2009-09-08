Недосипання зумовлює інфаркт і інсульт

За результатами досліджень виявлено, що зменшення часу сну частіше приводить до серцевих захворювань.

Нічний сон, який триває менш як 7,5 годин, є провиною 33 відсотків серцево-судинних захворювань і нападів, таких як інсульти і інфаркти. Результати аналізу учених опубліковані в журналі "Архіви Американської Медичної Асоціації по внутрішніх хворобах".

Японські дослідники впродовж 50 місяців спостерігали за сном 1255 осіб, які мали підвищений тиск. У них в денний і нічний час перевіряли кров`яний тиск, тривалість сну і наявність серцевих нападів, таких як інсульт, інфаркт міокарду і незворотна зупинка серця.

У результаті лікарі зареєстрували 99 випадків серцево-судинних захворювань, і виявили, що серед тих, хто спав менш як 7,5 годин, ризик одержати удар становив 2,4 на 100 людино-років.

Крім того, було встановлено, що більш схильні до серцево-судинних захворювань ті, у кого вночі спостерігається підвищення кров`яного тиску.

newsme.com.ua