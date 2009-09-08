Суші містять сильну отруту

Дослідження показало, що певні форми миш`яку, які зустрічаються в морепродуктах і вважаються нешкідливими, насправді можуть бути токсичні.

До того ж, навіть більш ніж. Як виявили дослідники, з організмів деяких людей миш`як переважно, так або інакше виходить, але у інших, на жаль, ця речовина затримується на тривалий час.

"Люди розрізняються за своєю здатністю переробляти цей елемент», - сказав Кевін Францеськоні, аналітичний хімік в університеті Граца в Австрії.

Миш`як не має запаху і смаку, природно формується в гірських породах, грунті, повітрі, рослинах і тваринах. Миш`як є в добривах і інших промислових і сільськогосподарських засобах.

Францеськоні і його колеги зацікавилися тим, що насправді відбувається з органічними сполуками миш`яку в нашому тілі.

Учені давали шести добровольцям органічні сполуки миш`яку в чистому вигляді. Фахівці спочатку мали намір протестувати 50 осіб, проте медична етика не дозволяє таких масштабних експериментів.

Протягом найближчих чотирьох днів тестування сечі і крові показало, що чотири з шести учасників змогли виділяти через сечу, принаймні, 85 відсотків миш`яку. Причому велика частина його вийшла з організму в перший же день. Гірше справа йшла з двома добровольцями, що залишилися, які «змогли» вивести лише 15 відсотків.

Куди у результаті поділася в організмі решта миш`яку, залишається загадкою. "Це дуже турбує нас. Адже якщо миш`як в такій формі не вийшов, отже, ми насправді накопичуємо його в наших організмах», - вважає Йорг Фельдман, екологічний і аналітичний хімік в університеті Абердіна в Шотландії.

"Ми всі любимо японські суші, китайські супи або мідії, які містять в собі великі кількості миш`яку в таких формах, - відзначив Фельдман. - Учені повинні поглянути на питання метаболізму небагато пильніше. Адже це - ще один крок на шляху до розгадки таємниці цих важливих речей".

mk.ru