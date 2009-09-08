Голубика - ліки від діабету

Учені не раз говорили про користь голубики. Результати останніх тестів показали, що сік голубики володіє ціннішими якостями, ніж вважалося раніше.

Американські дослідники з`ясували, що голубика допомагає в лікуванні діабету. Притому великі корисні властивості мають не стільки сік і м`якоть ягід, скільки їх шкірка.

Учені вважають, що ягода дозволяє значно понизити рівень цукру в крові і, тим самим, допомагає боротися з діабетом. Тому людям, які хворіють на діабет, необхідно включати в раціон харчування сік голубики.

likar.info