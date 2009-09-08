Голубика - ліки від діабету
09:27, 08 вересня 2009Країна
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Особливо корисна шкірка
Учені не раз говорили про користь голубики. Результати останніх тестів показали, що сік голубики володіє ціннішими якостями, ніж вважалося раніше.
Американські дослідники з`ясували, що голубика допомагає в лікуванні діабету. Притому великі корисні властивості мають не стільки сік і м`якоть ягід, скільки їх шкірка.
Учені вважають, що ягода дозволяє значно понизити рівень цукру в крові і, тим самим, допомагає боротися з діабетом. Тому людям, які хворіють на діабет, необхідно включати в раціон харчування сік голубики.
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