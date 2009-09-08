Чим корисні офісні рослини?

Жителі великих міст до 80% часу на добу проводять в закритих приміщеннях. Як показало дослідження Університету штату Техас /США/, "озеленення" учбових і офісних кабінетів декоративними рослинами може не тільки прикрасити інтер`єр, але і є дієвим способом поліпшення психологічного стану.

Фахівці стверджують, що кімнатні рослини і квіти допомагають знімати емоційну напругу, сприяють вирішенню проблем і підвищують навики уваги і концентрації. Крім того, рослини зменшують рівні роздратування і стресу в офісах, мотивують співробітників до виконання обов`язків і навіть знижують концентрації забруднюючих речовин в повітрі.

Також рослини мають позитивну дію від головного болю, втоми, сухості шкіри і хрипоти. За наявності декоративних рослин в офісі поліпшувалася продуктивність праці і на 12% збільшувалася швидкість реакції при роботі за комп`ютером, говорять експерти. У учбових кабінетах шкіл і університетів рослини позитивно впливали на задоволеність студентів від занять.

newsland.ru