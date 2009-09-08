Столична прокуратура проведе комплексну перевірку медгалузі

Прокуратура Києва розпочала комплексну перевірку того, як у столиці додержуються вимоги ст. 49 Конституції, що гарантує право громадян на безоплатну медичну допомогу, та норм закону "Основи законодавства України про охорону здоров`я".

Як повідомляє прес-служба відомства, такі дії прокуратури зумовлені численними публікаціями у ЗМІ про випадки відмови закладів охорони здоров`я Києва надавати громадянам безоплатну медичну допомогу.

Так само почастішали повідомлення про проблеми з отриманням пільгових ліків, факти вимагання сплати благодійних внесків та неякісного лікування громадян, що спричиняє шкоду їх здоров`ю, повідомляють у прокуратурі.

Перевірка стосуватиметься, зокрема, фінансування та виконання програм охорони здоров`я, законності та ефективності використання майна лікувальних закладів.

Нею будуть охоплені поліклініки, лікарні, медичні інститути тощо. Також прокуратура перевірить діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що стосується виділення коштів та забезпечення потреб медицини.

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