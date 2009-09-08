Ілюзії, які врятовують наше життя

Фахівці переконані, що для психічного здоров`я людини необхідна точна самооцінка. Відповідно до цього твердження, «нормальні» люди повинні володіти реалістичним уявленням про те, хто вони і на що здатні. А ось люди, які витають в своїх фантазіях, швидше за все, виглядатимуть безглуздо.

Але чи властиво вам перебільшувати свої здібності і можливості? Наскільки ви схильні до ілюзій на свій рахунок? Розібратися в цьому допоможе тест, який ми привели для вас нижче.

Даний тест складається з шести простих питань. На кожне з питань нам пропонується три варіант відповіді.

Питання 1. Чи властиво вам вважати себе щасливішою, розумнішою, досвідченішою, мудрішою, красивішою, ніж всі інші?

А) Так, я абсолютно упевнена, що так і є – два бали.

Б) Можливо, але лише в деякій мірі – один бал.

В) Мені не властиві такі думки – нуль балів.

Питання 2. Як ви думаєте, чи можна сказати, що всі ваші достоїнства унікальні і неповторювані, а недоліки, які у вас є, справа цілком звичайна і вони є у кожного другого?

А) Поза всяким сумнівом! Я горджуся своїми достоїнствами, а на недоліки закриваю очі, оскільки вони цілком звичайні! – два бали.

Б) Не можу відповісти однозначно. Дивлячись, які достоїнства і які недоліки – один бал.

В) Мої достоїнства не унікальні, а недоліки не такі вже і поширені. Я не думаю так про себе – нуль балів.

Питання 3. Чи вважаєте ви, що всіх своїх успіхів в цьому житті ви досягли тільки своєю наполегливою працею, а ні про який щасливий випадок і мова не йде?

А) Зрозуміло, я всього досягла сама! Як же інакше? – два бали.

Б) Звичайно, я немало зробила для досягнення своєї мети, але і частка везіння теж є – один бал.

В) Я думаю, що мені просто пощастило! – нуль балів.

Питання 4. Чи думаєте ви так, що більшість людей в цьому світі переслідують лише свої цілі і діють в своїх інтересах, а ви далекі від цього і завжди готові прийти на допомогу іншим людям?

А) Звичайно, я прагну допомагати людям, а не кривдити їх! – два бали.

Б) Не можу сказати, що дію на користь інших завжди, але іноді це все ж таки трапляється – один бал.

В) Я не одурюю саму себе такими думками, оскільки насправді це не так – нуль балів.

Питання 5. Чи властиво вам думати, що все хороше в цьому світі відбувається тільки з хорошими людьми, а погане – з поганими?

А) Звичайно! Як же може бути по-іншому? – два бали.

Б) В цілому дане твердження вірне, але як у будь-якого правила, у цього теж є винятки – один бал.

В) Я так не думаю. З будь-якою людиною може відбутися як хороше, так і погане – нуль балів.

Питання 6. Чи вважаєте ви, що ваше майбутнє обов`язково буде щасливіше і радісніше, ніж минуле?

А) У моєму житті все саме так і відбувається! – два бали

Б) Я можу лише припускати і сподіватися, але сказати точно важко – один бал

В) Навряд чи можна на це розраховувати – нуль балів.

А зараз давайте підведемо підсумки.

Якщо ви набрали від нуля до трьох балів, то ні краплі ілюзій і мрійливості у вас немає.

Ви – завзятий реаліст, який вірить тільки у те, що бачить і у те, що доведено наукою.

Ви не мрієте про казкового принца або велику любов, ви просто живете тим, що зараз є у вашому житті і, по суті справи, вас все влаштовує.

Але чи не здається вам, що таке відношення до власного життя – це дуже сіро і похмуро?

Чи не здається вам, що звертати увагу тільки на негативні сторони нашого буття, забуваючи про добро, любов, щастя – це погано?

Такий світогляд може привести вас до затяжної депресії. Прагніть міняти свої погляди, зрозумійте, що ситуація міняє своє забарвлення залежно від того, з якого боку на неї подивитися.

Навчіть себе у всьому шукати позитив, і ви відмітите, як ваше життя зміниться до кращого.

Ваш результат від чотирьох до восьми балів? Ну що ж, про вас можна сказати, що деяка частка ілюзій у вашому житті все ж таки присутня.

Вам властиво час від часу фантазувати або сприймати події свого життя так, як вам хочеться, як вам зручно.

Чом би не стати ще щасливішим?

Ви набрали від дев`яти до дванадцяти балів? Швидше за все, ви дуже щаслива людина.

В усякому разі, мрієте ви так багато і так часто, що ваші ілюзії вистачило би на двох.

Ви дуже часто помиляєтеся на свій рахунок, також як і на рахунок своїх знайомих, близьких. Ну і що?

Врешті-решт, життя всього одне і так хочеться прожити його собі на втіху.

Але не забувайте час від часу все ж таки «випірнати» з океану своїх ілюзій і дивитися на світ тверезим поглядом, інакше ви втратите зв`язок з реальністю і житимете в своєму щасливому, але замкнутому світі.

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