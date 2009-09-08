Львівщина: у лікарні перебувають 10 осіб, що отруїлись на весіллі

Вчора у Львівській області до інфекційного відділення Новояворівської райлікарні з попереднім діагнозом «гастроентероколіт» були госпіталізовані ще 4 людини, які 5 вересня отруїлись на весіллі у селищі Немирів Яворівського району.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, всього на святі було близько 100 чоловік.

На сьогодні у лікарні залишаються 10 чоловік (у тому числі 3 дитини).