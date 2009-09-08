Коли тест на вагітність може обдурити

Тести не завжди дають точний результат, а це означає, що вони можуть і обдурити потенційну майбутню матусю.

Дізнатися результат тестування можна вже в перший день затримки місячних, якщо не відбудеться непередбаченого збою. А він може відбутися в тому випадку, якщо тест має прострочений термін використання, або ж при його зберіганні були допущені порушення.

Та і користуватися правильно тестом теж треба уміти, адже для проведення правильного тестування слід використовувати тільки уранішню сечу, і опускати його точно до певної межі, та і час, на який тест занурюється в сечу, теж слід враховувати.

Ввести в оману може і ситуація, яка пов`язана з дисфункцією яєчників, з прийомом гормональних контрацептивів, в цьому випадку також є привід засумніватися в отриманих результатах тестування.

Якщо ж ви упевнені в тому, що знаходитеся в «цікавому» положенні, але тест раптом дає негативний результат, то це може бути свідоцтвом того, що відбулося переривання вагітності або ж присутня загроза викидня. Отже, як мовиться, «довіряй, але перевіряй».

Все ж таки найточніше визначитися з наявністю або відсутністю вагітності допоможе огляд лікаря-гінеколога і проведення спеціального обстеження, зокрема, УЗД, ну, і звичайно ж, сама жінка повинна звернути увагу на симптоми, вказуючі на можливе материнство: незначне збільшення молочних залоз, їх деяка хворобливість, затримка менструації, ректальна температура, яка вранці перевищує відмітку в 37 градусів.

gen.su