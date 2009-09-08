Україна витратить 6,7 млн гривень на боротьбу з курінням

Кабінет міністрів розробив програму щодо зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров`я населення на період до 2012 року. Обсяг фінансування складе 6,7 млн грн.

Держпрограма щодо зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров`я населення, зокрема, передбачає на першому етапі - протягом 2009-2010 років - удосконалення законодавства, в тому числі податкового, активізацію інформаційної кампанії про небезпеку куріння, а також розробку програми відповідної підготовки медиків, фармацевтів, педагогів і соціальних працівників.

На другому етапі, в 2011-2012 роках, уряд планує ввести систему надання допомоги людям, залежним від тютюну, а також провести наукові дослідження у сфері профілактики та лікування тютюнової залежності.

Програму розроблено Міністерством охорони здоров`я і подано на розгляд Кабміну ще в 2008 році. Загальний її бюджет повинен був скласти 35,5 млн грн.

Як розповів один з авторів документа, завідувач відділом контролю над тютюном Інституту стратегічних досліджень МОЗ Костянтин Красовський, затримка була пов`язана з фінансовою та економічною кризою. "Міністерство економіки розпорядилося не обговорювати нові державні програми. Коли обговорення, нарешті, відбулося, фінансування було урізано Міністерством фінансів", - пояснив Красовський.

За його словами, з програми було виключено фінансування створення кабінетів в освітніх і медичних установах, в яких спеціально підготовлені медики допомагали б позбутися залежності всім бажаючим. Як зазначив Красовський, виділених 6,7 млн грн вистачить на щорічне розміщення рекламних щитів та відеороликів про шкоду куріння, розробку рекомендацій з профілактики тютюнової залежності для практикуючих лікарів і організацію безкоштовного для всіх регіонів країни телефону довіри.

Зателефонувавши за цим номером, курці зможуть отримати допомогу щодо звільнення від тютюнової залежності.

За словами Красовського, 4 млн грн із запланованої Кабміном суми виділять міжнародні організації. "На ці гроші буде проводитися щорічний моніторинг результатів боротьби з курінням у країні", - уточнив він. Інші кошти надійдуть з державного та місцевих бюджетів. Незважаючи на значне скорочення фінансування, Красовський позитивно оцінив факт прийняття програми.

Раніше повідомлялося, що в серпні акциз на тютюнові вироби приніс до бюджету України більше 1 млрд гривень, що майже в чотири рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, ціни на сигарети можуть піднятися на 25% вже з 1 жовтня. Найбільше виростуть у ціні дорогі марки сигарет, які є найбільш популярними серед молоді. Так, середня вартість сигарет зросте приблизно з 5,15 до 6,40 грн, наголошує організація "За вільну від тютюнового диму Україну".

Таке подорожчання стало можливим завдяки тому, що уряд запропонував Верховній раді ухвалити законопроект, який передбачає підняття ставки акцизного збору на тютюнові вироби. Адвалорна ставка має бути підвищена – з 20% до 36%.

tsn.ua