Томографія мозку шкодить здоровим людям

Платні аналізи на сканування мозку за допомогою томографії стають все більш популярними серед здорових людей, які хочуть розвіяти свої побоювання з приводу ризику діагнозу раку мозку або інсульту. Проте лікарі попереджають, що така медична перевірка може принести більше шкоди, ніж користі, повідомляє видання АМИ-ТАСС.

Медики з університету Едінбургу (Великобританія) розглянули майже 20 тисяч випадків сканування мозку, проведених з різних причин. Серед людей, яким робили мозкову томографію, ніхто не мав ніяких симптомів основних захворювань мозку.

Неврологи зафіксували, що навіть при виявленні випадкових аномалій роботи мозку в 3% випадків (таких як ослаблені кровоносні судини або доброякісна пухлина) не існувало чітких медичних доказів проведення лікування для таких пацієнтів.

На думку учених, така відсутність явних доказів і свідчень для конкретного лікування може ввести пацієнтів в оману і навіть привести до непотрібних операцій. Основна трудність подібних медичних оглядів полягає в невизначеності подальших дій для пацієнта з виявленою дисфункцією мозку.

Дослідники вважають, що щоб уникнути неправильних висновків, люди повинні проходити сканування головного мозку тільки за наявності конкретних медичних рекомендацій або вже встановленого діагнозу.

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