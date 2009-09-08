Кабачок - джерело корисних мікроелементів

Кабачки не тільки смачні, але і дуже корисні для здоров`я.

Джерело корисних мікроелементів

Кабачок – справжнє джерело дуже важливих для організму мікроелементів. Калій, кальцій, залізо, магній - ось що дарує кабачок. А вони, як відомо, такі необхідні і серцю, і мозку, і м`язам, і печінці.

Регулятор і очищувач

У кабачку, як відомо, містяться пектини. Завдяки ним кабачок "працює" над нормалізацією водно-сольового обміну в організмі, виводить радіонукліди, очищає кров і нормалізує рівень холестерину. Крім того, саме завдяки пектину відбувається благотворний комплексний вплив на весь обмін речовин.

Дієтичний продукт

Кабачок відмінно засвоюється і служить прекрасним дієтичним продуктом. І що цікаво, він ідеально підходить для різних дієт. Наприклад, відварені кабачки, а також пюре і пудинги, зроблені з цих овочів, активно використовуються при щадних дієтах у хворих, що мають проблеми з шлунково-кишковим трактом.

Хімічний склад кабачка робить цей овоч корисним продуктом для діабетиків, для яких в харчуванні дуже важливе обмеження вуглеводів і жирів. Також низьку калорійність в кабачках дуже цінують люди, страждаючі надмірною вагою.

Дієтичні властивості роблять кабачок одним з поширених продуктів, який використовується для приготування дитячого харчування.

Може кабачок похвалитися і хорошими гіпоалергенними властивостями. Не рекомендується захоплюватися кабачками хіба що при захворюваннях нирок, які пов`язані з порушенням виведення калію.

Бар`єр вільним радикалам

У кабачках містяться речовини, які є відмінними природними антиосксидантами. Це означає, що кабачок активно піклується про еластичність сполучної тканини людини, зменшує ризик виникнення онкологічних захворювань, знижує інтенсивність появи пігментів старіння.

Натуральний косметолог

Кабачок уміє поклопотатися про красу і здоров`я шкіри і волосся. Кабачок одночасно оберігає шкіру від передчасного старіння, покращує мікроциркуляцію кровоносних судин шкіри, створює чудовий захист від ультрафіолетових променів, доведено також і те, що кабачок примушує волосся чинити опір сивині, що з`являється.

Таким чином, кабачок - це не просто овоч, а овоч, що уміє піклуватися про здоров`я.

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