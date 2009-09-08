Херсонщина: число мертвонароджених дітей скоротилася

В Херсонський області у січні–червні 2009р. було зареєстровано 32 мертвонароджених, що на 20 (на 38,5%) менше, ніж у відповідному періоді минулого року, а рівень цього показника зменшився з 8,8 до 5,0 мертвонароджених на 1000 народжених живими і мертвими. Як повідомили кореспонденту УНІАН в Головному управлінні статистики в області кількість дітей, померлих у віці до 1 року за цей період зменшилась на 5 дітей (на 7,5%) і становила 61 дитину, а у розрахунку на 1000 живонароджених зменшилася з 11,3 у січні–червні 2008р. до 9,7 у січні–червні 2009р.

Основними причинами смерті дітей віком до 1 року залишаються окремі стани, що виникають у перинатальному періоді, природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії, зовнішні причини смерті. Залишається високою частка немовлят, причина смерті яких медичними працівниками не була встановлена, – 14,8%.