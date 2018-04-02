Поліпшення функції нирок усуне біль у суглобах

Нирки - парний орган, основна функція яких - очищення крові від токсичних речовин різного походження. Нирки видаляють з організму одні з найтоксичніших продуктів обміну речовин - білкові токсини або "трупні отрути". Якщо ця функція нирок напружена не в належній мірі або функція нирок понижена в результаті раніше перенесених захворювань, прийому медикаментів - продукти обміну білків накопичуються в певних органах, викликають специфічну патологію. Зокрема провокують біль в суглобах, що відображає наявність запального процесу.

Накопичення білкових токсинів в організмі відбувається залежно від особливостей способу життя. Якщо людина веде активний спосіб життя, більшою мірою навантажені суглоби, то до них притікає більше крові з токсичними продуктами життєдіяльності. І найімовірніший первинний розвиток обмінно-дистрофічних захворювань суглобів.

Зазвичай спочатку розвиваються дистрофічні зміни міжхребетних хрящів - і з`являється остеохондроз хребта. Потім, на тлі порушеної іннервації суглобів кінцівок. Якщо більшою мірою виражений остеохондроз поперекового відділу хребта, первинно розвивається артроз колінних, тазостегнових, гомілковостопних суглобів. Тобто суглобів, що випробовують найбільш значне навантаження у більшості людей.

Якщо значною мірою навантажені суглоби верхніх кінцівок, що зазвичай поєднується з остеохондрозом шийного або грудного відділів хребта - може з`являтися артроз плечових, ліктьових, променезап`ясткових суглобів (суглобів кисті) .У випадку, якщо темп утворення білкових токсинів істотно випереджає здатність нирок по їх видаленню, патологія в суглобах починає розвиватися з явищ артриту (запалення суглоба), поступово перехідячи в явища артрозо-артриту. У будь-якому випадку порушується функція суглобів аж до розвитку анкілозу суглоба (зарощування порожнини суглоба з повною втратою функції суглоба), істотно знижується якість життя.

Визначити, на якій стадії розвитку знаходиться процес в суглобах, нескладно. Переважання явищ артриту первинно викликає значні больові відчуття, за якими йде порушення функції суглоба. Переважання явищ артрозу суглоба частіше не дає вираженого больового синдрому, але функції суглоба обмежує більшою мірою.

При русі вгору по сходах з`являються болі при артриті суглобів нижніх кінцівок, а при русі вниз - біль посилюється за наявності артрозу. Біль при артрозі посилюється спочатку руху (після періоду спокою), а при артриті залежить від виконаної суглобом роботи.

Якими засобами лікує офіційна медицина в цих випадках? Симптоматичними. Оскільки первинно страждає обмін речовин в хрящовій тканині - пропонують її активніше відновлювати, застосовуючи хондропротектори. Продукти життєдіяльності продовжують руйнувати тканини хряща, а прийом препаратів прискорює процес відновлення. Кінцевий результат залежить від співвідношення швидкості обох процесів.

На ранніх стадіях, коли функція нирок ще не дуже понижена, ці засоби допомагають більшою мірою. А коли функція нирок порушена в значній мірі - лікувальний ефект незначний або відсутній. Оскільки незмінний супутник цього процесу больовий синдром - часто використовують нестероїдні протизапальні засоби - диклофенак . Основний механізм дії - активне придушення запальної реакції. А зменшення болю в суглобі, запального набряку в навколосуглобових тканинах збільшує рухливість в суглобі. Але в результаті в хрящах, навколосуглобових тканинах продовжують накопичуватися не тільки продукти життєдіяльності, але і прийняті препарати.

Цей рівень симптоматичної терапії не може продовжуватися вічно, оскільки всі протизапальні засоби серед протипоказань мають ураження нирок. І паралельно з продовженням зниження функції нирок продовжується розвиток патології в суглобах. Що вимагає поступового підвищення дози.

Замикається порочне коло: нирки не встигають очищати кров від продуктів життєдіяльності - "шлаки" обміну речовин з потоком крові потрапляють в суглоб, викликаючи запалення і біль - приймається препарат, що знімає запалення, але що знижує функцію нирок по очищенню крові - в крові накопичується більше "шлаків", які знов дратують суглоб, - з`являється необхідність в прийомі нової дози препарату.

Якщо на певному етапі розвитку процесу в суглобах ці засоби стають не здатними усунути біль і скутість рухів в суглобі, то застосовують гормональні препарати. Їх приймають або в пігулках, або вводять безпосередньо в порожнину суглоба. Гормони - найсильніші протизапальні засоби (якщо не усувати причину захворювання). Після них наступає анкілоз суглоба і рекомендують операцію по його заміні.

Борис Скачко, фітотерапевт, автор 20 опублікованих книг і брошур, більш як 40 наукових, більш як 300 популярних статей по темах: фітотерапія, валеологія, правильне здорове харчування, здоровий спосіб життя.