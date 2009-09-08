На Черкащині катастрофічно не вистачає педіатрів

Дефіцит педіатрів в Черкаській області становить 126 осіб, або 32%, повідомляє кореспондент УНІАН.

Щоб вирішити цю проблему, в Головному управлінні охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації визначають обсяги допомоги, яку надаватимуть дітям сімейні лікарі замість педіатрів.

Як розповіла УНІАН начальник відділу надання медичної допомоги дорослому населенню Головного управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації Надія ГЕТЬМАН, поповнення молодими кадрами не покриває дефіциту лікарів-педіатрів. Щороку Міністерство охорони здоров’я України направляє в Черкаську область 20 інтернів-педіатрів, але починає працювати лише половина. У перспективі, ситуація ще погіршитися – до 28% педіатрів - пенсійного віку, ще 20% наближаються до нього. Особливо критична ситуація на селі.