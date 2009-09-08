Модні туфлі псують жінкам ноги

Майже 40% жінок купують взуття, чудово усвідомлюючи, що воно їм не підходить, показують результати опитування.

Співробітники британського Товариства ортопедів, що спеціалізується на захворюваннях стоп, опитали 2000 осіб.

Дослідження показало, що 37% респондентів готові ходити в незручних туфлях тільки тому, що вони - модні.

А 17% чоловіків зізналися, що купують взуття не свого розміру.

80% опитаних жінок повідомили, що страждають від мозолів і врослих нігтів, але лише половина опитаних жінок і чоловіків зверталися по допомогу до фахівця.

Хочеш бути красивою... "Від всіх проблем застрахуватися не можна, але переважна більшість неприємностей пов`язана з неправильно підібраним або неякісним взуттям", - розповіла Лорейн Джонс з Товариства ортопедів.

"Багатьом з нас важко встояти перед великими знижками або останнім криком моди, проте важливо пам`ятати, що, купуючи незручні туфлі, ми не тільки прирікаємо себе на непотрібні страждання, але і піддаємо ризику своє здоров`я", - додала вона.

Лікарі указують, що, якщо ноги болять, отже, щось не в порядку і потрібно звернутися по допомогу.

Відомо, що носити туфлі на високих каблуках шкідливо, проте ще небезпечніші, як виявляється, туфлі без застібок або шнурків, тому що в них нога з`їжджає вниз і пальці здавлюються.

Проте найгірше для здоров`я туфлі-човники: вони ніяк не підтримують ступню і скривлюють великий палець.

... і здоровою За словами Лорейн Джонс, люди носять взуття невірного розміру, навіть не підозрюючи про це.

Більшість британців в своєму житті в якийсь момент стикаються з неприємними проблемами з ногами - більшість з них дріб`язкові, але деякі можуть заподіювати сильний біль і незручність.

"Дуже важливо носити туфлі правильного розміру і мати відповідне взуття для різних занять, - вказала Лорейн Джонс.

На кожен день жінкам рекомендується носити туфлі на низькому каблуці, не вище 4 см, із закругленим носом.

bbc.co.uk