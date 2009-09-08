Модні туфлі псують жінкам ноги
Жінки розплачуються за моду здоров`ям
Майже 40% жінок купують взуття, чудово усвідомлюючи, що воно їм не підходить, показують результати опитування.
Співробітники британського Товариства ортопедів, що спеціалізується на захворюваннях стоп, опитали 2000 осіб.
Дослідження показало, що 37% респондентів готові ходити в незручних туфлях тільки тому, що вони - модні.
А 17% чоловіків зізналися, що купують взуття не свого розміру.
80% опитаних жінок повідомили, що страждають від мозолів і врослих нігтів, але лише половина опитаних жінок і чоловіків зверталися по допомогу до фахівця.
Хочеш бути красивою..."Від всіх проблем застрахуватися не можна, але переважна більшість неприємностей пов`язана з неправильно підібраним або неякісним взуттям", - розповіла Лорейн Джонс з Товариства ортопедів.
"Багатьом з нас важко встояти перед великими знижками або останнім криком моди, проте важливо пам`ятати, що, купуючи незручні туфлі, ми не тільки прирікаємо себе на непотрібні страждання, але і піддаємо ризику своє здоров`я", - додала вона.
Лікарі указують, що, якщо ноги болять, отже, щось не в порядку і потрібно звернутися по допомогу.
Відомо, що носити туфлі на високих каблуках шкідливо, проте ще небезпечніші, як виявляється, туфлі без застібок або шнурків, тому що в них нога з`їжджає вниз і пальці здавлюються.
Проте найгірше для здоров`я туфлі-човники: вони ніяк не підтримують ступню і скривлюють великий палець.
... і здоровоюЗа словами Лорейн Джонс, люди носять взуття невірного розміру, навіть не підозрюючи про це.
Більшість британців в своєму житті в якийсь момент стикаються з неприємними проблемами з ногами - більшість з них дріб`язкові, але деякі можуть заподіювати сильний біль і незручність.
"Дуже важливо носити туфлі правильного розміру і мати відповідне взуття для різних занять, - вказала Лорейн Джонс.
На кожен день жінкам рекомендується носити туфлі на низькому каблуці, не вище 4 см, із закругленим носом.