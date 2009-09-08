Організм жінки з косметикою отримує 2,5 кг хімії

В організм жінки, яка щодня користується косметикою – кремами, масками, скрабами, тональним кремом, пудрою, рум`янами - протягом року може поступати до 2,5 кг різних хімічних речовин.

Дослідження Массачусетського інституту в США показали, що багато жінок користуються в день більш як 20 різними косметичними засобами, прагнучи виглядати найкращим чином. При цьому дев`ять з десяти користуються простроченою косметикою.

Річард Бенс, біохімік, заявив: "Ми не уявляємо, який вплив можуть чинити ці речовини, коли змішуються. Наслідки можуть бути серйознішими, ніж у всіх компонентів окремо", - пояснює він.

"Якщо губна помада потрапляє вам в рот, її розщеплюють ферменти, які містяться в слині і в шлунку. Набагато небезпечніші різноманітні креми від зморшок, які наносяться товстим шаром, використовуються часто, причому жінки користуються різними кремами від зморшок кілька разів на добу. Нанесені на шкіру, хімічні речовини проникають прямо в кров, без захисту", - говорить Бенс.

likar.info