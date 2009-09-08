Встановили особу, яка стріляла у гендиректора «Фармака»

Працівники столичної міліції встановили і розшукують особу, яка 9 червня цього року стріляла в генерального директора київської фармацевтичної компанії «Фармак» Філю ЖЕБРІВСЬКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління МВС України в місті Києві Віталій ЯРЕМА сьогодні в інтерв’ю журналістам.

"Особа встановлена, оголошено в розшук. Зараз вживаються заходи з його розшуку - лише технічна робота затримати його", - сказав начальник столичного главку міліції.

Як повідомляв УНІАН, збройний напад на директора ВАТ «Фармак» Ф.ЖЕБРІВСЬКУ було вчинено вранці 9 червня біля її будинку. Коли жінка виходила з подвір’я, щоб сісти в автомобіль, невідомий двічі вистрелив їй в спину і втік. Отримані пораненні не становили загрози її життю.

За фактом нападу порушено кримінальну справу за ст. 15 Кримінального кодексу України (замах на злочин).

Слідчі відпрацьовували всі версії, спрямовані на розкриття злочину, серед яких службова діяльність потерпілої. У свою чергу, Ф.ЖЕБРІВСЬКА заявила журналістам, що не знає, з якої причини на неї було вчинено напад.