Скільки людина може прожити без сну?

Скільки часу людина здатна протримаються без сну? Рекорд безсоння належить американцеві Роберту Мак-Дональдсу - він протримався без сну 453 години (майже 19 діб), - і потрапив в книгу рекордів Гіннеса. Але середньостатистична людина з неймовірними зусиллями здатна протриматися не більш як 3-4 діб.

Журналіст сайту science.yoread.ru вирішив провести експеримент, з`ясувавши скільки часу він здатний протримаються без сну. Неймовірними зусиллями був досягнутий показник - 4 доби. Це було дуже складно, - говорить Арсеній Маврін, учасник експерименту. Вже через добу неспання було неймовірне бажання прилягти.

Відомо, що дорослій середньостатистичній людині необхідно 6-8 годин сну на добу. Через дві доби без сну починається зміна гормонального фону, придушення психіки посилюється, порушуються нейронні зв`язки в корі головного мозку. У період від 3 до 5 діб починають руйнуватися клітини головного мозку. Весь цей час збільшується навантаження на всі внутрішні органи і перш за все – серце.

Те, що відбувається далі - можна вважати необоротними змінами, які, накопичуючись, спричиняють летальний результат. Проте є маса підтверджених даних про те, що деяким людям вдавалося не спати набагато більш тривалий час. Але, на жаль довести, що та або інша людина весь цей час не спала, дуже важко. Адже існує так званий поверхневий сон.

Крім того, є версія, що в екстремальній ситуації або, унаслідок перенесених травм, мозок людини вчиться відключатися частково, даючи можливість відпочити всім органам не відразу, а по черзі. У цьому немає нічого надприродного - це нормальний стан багатьох морських тварин, які не можуть дозволити собі повністю відключитися.

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