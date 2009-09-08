Кабмін виділив 2,7 млн грн на боротьбу з курінням

Кабінет міністрів виділив 2,7 млн. грн. на реалізацію Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на 2009-2012 роки.

Як зазначається у переданому УНІАН повідомленні прес-центру Коаліції громадських організацій та ініціатив «За вільну від тютюнового диму Україну», уряд ухвалив цю програму 3 вересня 2009 року.

На виконання програми також має надійти ще 4 млн. грн. з міжнародних джерел.

Вже 2010 року буде створена і профінансована національна телефонна лінія допомоги тим, хто через підвищення цін на сигарети, або з інших причин хоче припинити курити, але не може зробити це самостійно.

Держава також профінансує антитютюнову інформаційну кампанію – з зовнішньою рекламою, роликами на телебаченні тощо. Крім цього, будуть надруковані та поширені рекомендації для медичних працівників про те, як їм допомогти своїм пацієнтам припинити курити.

В Україні вже зафіксована позитивна тенденція зменшення рівня куріння. Так, згідно з даними Київського міжнародного інституту соціології, поширеність куріння серед дорослого населення України у 2005 році становила 41%, в листопаді 2008 року – 35%, а у травні 2009 року – 31%.

В Коаліції нагадують, що лише за серпень 2009 року до державного бюджету надійшло понад 1 млрд. грн. від акцизу на тютюнові вироби.