Що насправді в українських цукерках?

Експерти "Знаку якості" спільно з Держспоживстандартом перевірили якість цукерок. Вибираючи цукерки "Стріла", уважно читайте їх склад. У натуральному шоколаді повинен бути лише такий жир, як какао-масло. Але час від часу цукерки від різних виробників можуть містити його еквівалент. Смак виробів із замінником какао-масла нагадує смак шоколаду, але він не такий приємний і терпкий.

Якщо у складі цукерок є замінники какао-масла (соєва, соняшникова, пальмова олія або елексан), то, на відміну від натурального продукту, такі солодощі не танутимуть в роті. Замінники какао-масла знижують собівартість шоколадних цукерок, а відповідно, і їх ціну.

Майте на увазі, що "посивіння" шоколадної глазурі - ознака її натуральності, і на смак солодощів він не впливає. Цукерки із замінниками какао-масла таким нальотом не похизуються. Якщо ж їх зберігали неправильно, то перемерзлий шоколад з цукровим "інеєм" гірчитиме і скрипітиме на зубах.

Лецитин у складі цукерок - корисний інгредієнт. Він необхідний організму, як і вітамінно-мінеральний комплекс.

За наслідками хімічної експертизи встановлено, що дуже високий вміст транс-жирів у цукерок "Стріла" фірми "Житомирські ласощі" і "Домінік" - 7,2% і 6,6% відповідно. Згідно європейським нормам, він повинен бути не більшим за 2%.

Цукерки від марки "Бісквіт шоколад" теж не уклалися в цю норму - 3%. Хімічну експертизу проводять в лабораторії Укрметртестстандарта, фахівці якої дають висновки у вигляді протоколу досліджень.

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