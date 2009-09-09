Багато кави і алкоголю викликають збої в роботі серця

Вживання понад 10 порцій алкогольних напоїв в тиждень, або 4 чашок міцної кави на добу може підвищити ризик розвитку аритмії, вважають учені. Дані відразу декількох досліджень, присвячених цій темі, були представлені на конгресі Європейського співтовариства кардіологів в Барселоні.

Одночасно два дослідження, представлені на конгресі Європейського співтовариства кардіологів, що проходить в Барселоні, виявили, що вживання алкоголю і кофеїну впливає на шанс розвитку стану, що характеризується ненормальним ритмом серця, відомого в медицині під назвою «миготлива аритмія». Цей діагноз ставлять 46 тисячам британців щорічно. Наявність такого захворювання істотно збільшує ризик серцевих нападів, інсультів і інших кардіологічних проблем. Дослідження, присвячене алкоголю, проведене серед 8830 чоловіків і жінок в Британії, Скандинавії і США, показало, що ті, хто випивав еквівалент десяти порцій спиртного, на 80% частіше захворювали миготливою аритмією, ніж усі інші.

Пацієнтам-учасникам дослідження було в середньому 67 років, і вони вже проходили лікування у зв`язку з високим артеріальним тиском, проте до моменту початку дослідження не проявляли ознак миготливої аритмії. Протягом періоду, що в середньому дорівнював 4,8 рокам, ці пацієнти ретельно спостерігалися. За цей час у 5,7% пацієнтів, що повідомили про те, що вони випивають більше десяти порцій спиртного в тиждень, була діагностована миготлива аритмія. У тих, хто стільки не пив, або не пив взагалі, дане захворювання було діагностоване лише в 3,9% випадків.

newsland.ru