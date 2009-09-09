Чим корисні ядра горіхів

КЕДРОВІ ГОРІХИ. Містять близько 55—60% жиру. Білків — близько 15%, вони краще, ніж інші горіхи, збалансовані по складу амінокислот. Дуже багаті вітаміном Е і іншими антиоксидантами, тому підсилюють імунітет, а також йодом, тому можуть служити для профілактики порушень щитовидної залози.

Добова доза — 20—25 г.

БРАЗИЛЬСЬКІ ГОРІХИ. Один з найжирніших горіхів (жиру 65—70%). Білка — близько 15 %. У 2-х бразильських горіхах міститься денна норма магнію і селену. Тому, щоб не було передозування (її ознака — слабкість), більше краще не їсти.

Добова доза — 2 горіхи.

ВОЛОСЬКІ ГОРІХИ. Майже такі ж жирні, як і бразильські горіхи (жиру близько 60—65%). Білка — близько 15%. Через підвищену кількість хороших жирів волоські горіхи більше інших корисні для профілактики серцево-судинних захворювань. Джерело міді, цинку і вітамінів групи В. Завдяки поєднанню цих речовин волоські горіхи покращують пам`ять. Не можна вживати при захворюваннях кишечника.

Добова доза — 5 ядер. Якщо з`їсти більше, горіхи можуть спровокувати закреп.

АРАХІС. Містить 50% жиру, більше за інші горіхи багатий білком (близько 30%). Мікроелементів середня кількість, є вітаміни А, В і Е. Має кровоспинну дію, тому корисний хворим на гемофілію. Врахуйте: сирий арахіс часто викликає закреп, тому краще арахісом не зловживати.

Добова доза — 30 г.

КЕШ’Ю. Найменш жирні з горіхів: жиру близько 45%, білка — близько 17%. Багаті вітаміном А і залізом.

Добова доза — 15—20 горіхів.

МИГДАЛЬ. Жиру близько 45—55%, білка від 20 до 25%. Містить достатню кількість вітамінів А, В і Е, мікроелементів заліза, магнію і фосфору. За вмістом кальцію (мікроелемента, що зміцнює кістки, зуби і м`язи) мигдаль — горіховий чемпіон. Має властивість знімати болі в шлунку (завдяки мигдалевій олії).

Добова доза — 20—30 г.

ФІСТАШКИ. Містять близько 50% жиру і 20% білка. У них багато заліза, тому на них варто налягати тим, хто страждає анемією. Мають властивість легкого проносного.

Добова доза — 30 г.

ФУНДУК. Містить близько 60% жиру і 13% білка. У фундуку більше, ніж в інших горіхах, фолієвої кислоти, тому він дуже корисний для тих, хто збирається зачати дитину. Як і фісташки, має легку послаблюючу дію.

Добова доза — близько 30 г.

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