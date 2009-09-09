МОЗ спростовує інформацію щодо клінічних випробувань на території України вакцини проти грипу А/H1N1

Міністерство охорони здоров я України спростовує інформацію щодо проходження в Україні клінічних досліджень вакцини проти грипу А/H1N1, Sinovac Biotech.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ з посиланням на Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров’я України.

"Станом на 02.09.2009 до департаменту не надходили реєстраційні матеріали для медичного імунобіологічного препарату вакцини проти грипу А, з метою його державної реєстрації", - наголошується в повідомленні.

Крім того, у прес-службі зазначили, посилаючись на Положення про контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються у медичній практиці, вимогам державних та міжнародних стандартів, що на території України можуть застосовуватися у медичній практиці та діагностиці тільки імунобіопрепарати, які відповідають вимогам державних і міжнародних стандартів, зареєстровані в Україні, які включені до державного реєстру і пройшли контроль якості у порядку, визначеному МОЗ.

Водночас, як наголосили у міністерстві, дослідження безпечності та ефективності препарату проводиться шляхом його доклінічного вивчення та клініко-епідеміологічних випробувань, які є обов`язковими в Україні для всіх вакцин, що вперше пропонуються до використання. Тому матеріали щодо проведення клінічних досліджень вакцини проти грипу А/H1N1, Sinovac Biotech, також до департаменту не надходили.