Допоможіть зібрати кошти на обстеження для Ігоря Халецького, хворого на рак!

У 15-річного Ігоря Халецького з села Краснопілля на Чернігівщині – пухлина мозку. 2 роки тому хлопець переніс складну операцію в Київському інституті нейрохірургії. Після неї хлопчик заново вчився ходити і говорити. Потім Ігор пройшов кілька курсів хіміо- і променевої терапії. І - одужав! Але щастя тривало недовго. Хвороба повернулася! Зараз Ігорю необхідна консультація у Москві. У такому складному випадку обстежень і консультацій у Києві недостатньо. На поїздку та обстеження потрібно зібрати 10 000 грн. Для родини, яка мешкає у селі – сума майже фантастична!

Ми шукаємо тисячу небайдужих людей, які можуть переслати по 10 гривень і подарувати хлопцю ще один шанс на одужання. Практика показує, що на лікування зовсім маленьких дітей значно легше зібрати кошти, аніж для підлітків. Але, повірте, у 15 років дуже хочеться жити! І підлітки глибоко переживають свою хворобу, адже на відміну від малюків, розуміють, в яку біду вони потрапили. А для матері хоч би скільки років було її дитині, вона – найдорожча у світі!

Допоможіть Ігорю! Кілька гривень, відсутності яких ви навіть не помітите у своєму гаманці, дадуть хлопцеві шанс на одужання!

Координати Ігоря та тих, хто опікується його лікуванням:

Халецький Ігор - +38 067 803 02 37 Мама – Халецька Раїса Олексіївна – +38 098 967 76 13