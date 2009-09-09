Кому чай шкідливий

Чай може бути корисний для здоров`я, але не всім, деколи і не в будь-яких кількостях. Деяким категоріям людей слід пити менше чая або ж взагалі виключити його з власного раціону.

1. Вагітні жінки.

У чаї міститься певна кількість кофеїну, який, стимулюючи плід, негативно впливає на його розвиток. За даними японських дослідників, у п`яти чашках міцного чаю, випитих за день, міститься така кількість кофеїну, яка може привести до нестачі ваги у немовляти. Крім такого, кофеїн викликає почастішання серцебиття і підсилює сечовипускання, що збільшує навантаження на серце і нирки, отже підвищує вірогідність розвитку токсикозу.

2. Хворі з виразкою.

Хоча чай сприяє травленню, але людям, які страждають на виразки шлунку і дванадцятипалої кишки та мають підвищену кислотність слід дотримуватися помірності. У жодному випадку не пити міцного чаю.

3. Хворим з атеросклерозом і гіпертонією у важкій формі.

Особливо у періоди загострення відмовитися від вживання червоного і міцно завареного чаю. Це пов`язано з тим, що в чаї містяться теофілін і кофеїн, які збуджують центральну нервову систему. А коли кора головного мозку приходить в стан збудження, кровоносні судини мозку звужуються, зумовлюючи утворення тромбів.

4. Людям, які страждають на безсоння.

Чашка міцного чаю перед сном приводить центральну нервову систему і головний мозок в стан збудження, пульс частішає, кровообіг прискорюється, і заснути марна справа.

5. Хворі з високою температурою.

Загальновідомо, що міцний гарячий чай добре угамовує спрагу і тому корисний при підвищеній температурі. Але це далеко від дійсності. Британські фармакологи встановили, що теофілін підвищує температуру тіла. Він також має сечогінну дію, тому робить неефективними або ж низькоєфективними жарознижувальні лікарські засоби.

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