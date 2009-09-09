Виділено кошти на ліквідацію наслідків отруєння дітей у Джанкої

Рада міністрів Криму виділила з резервного фонду автономії 118,2 тис. грн. на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, пов`язаної з масовим харчовим отруєнням дітей у дошкільних установах міста Джанкой.

Про це йдеться в постанові кримського уряду, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Джанкойській райдержадміністрації виділили 100 тис. грн.; Джанкойській міськраді – 12,4 тис. грн.; Міністерству охорони здоров`я Криму – 5,8 тис. грн.

Прес-служба кримського управління МНС повідомляє, що станом на ранок сьогоднішнього дня в джанкойській лікарні на лікуванні перебувають 16 дітей.

За інформацією МНС, з медустанов виписано 186 дошкільнят, раніше госпіталізованих з діагнозом «гастроентероколіт».

Як повідомляв УНІАН, упродовж 3-6 вересня з діагнозом «гастроентероколіт» було госпіталізовано 195 дітей (2003-2008 гр.) - вихованців восьми дошкільних установ Джанкою.

6 вересня перший заступник головного санітарного лікаря України Людмила МУХАРСЬКА заявила, що причиною масового отруєння вихованців дитсадків м.Джанкой став кефір, інфікований збудником дизентерії. Кисломолочний продукт поставлявся в дитсадки з молокозаводу Генічеська Херсонської області. Раніше таких проблем не було.

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом отруєння дітей. Проводиться розслідування. Наглядове відомство має намір перевірити законність проведення тендерів на закупівлю продуктів харчування для шкіл і дитсадків Криму.